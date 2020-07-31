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15:05 31.07.2020

Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

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Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

Арбитражный суд в Париже 16 июля начал рассмотрение дела о незаконном захвате Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории АР Крым, сообщила компания на сайте в пятницу.

В рамках дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией соглашения от 1988 года между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих "Укрэнерго", говорится в сообщении.

Кроме того, среди требований НЭК - компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушение обязательств о гарантировании полной и безусловной правовой защиты.

По словам члена правления "Укрэнерго" Максима Юркова, которые приводятся в сообщении, стоимость активов относительно которых подан иск, будет определена после их оценки.

В НЭК уточнили, что 27 марта 2020 года был сформирован состав суда, в который вошли председательствующий арбитр-достопочтенный судья Лоуренс Коллинз, назначенный "Укрэнерго" арбитр Д. Брайан Кинг и назначенный РФ арбитр Габриэль Боттини.

По данным НЭК, на сегодня арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве относительно возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения дела по сути до того, как "Укрэнерго" подаст в суд развернутое исковое заявление.

При этом в компании указали, что процессуальный календарь для оставшейся части арбитража будет установлен после принятия судом решения о необходимости разделения дела на этапы.

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 27 августа 2019 года уведомило РФ о передаче в арбитраж требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Как отметила компания, следующим шагом будет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

В НЭК напомнили, что в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные уведомления "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций с представителями РФ для разрешения спора путем переговоров, однако российская сторона ответ не предоставила.

"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ)", - резюмировали в компании.

Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний, как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на Крымском полуострове составляет около $1 млрд.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

Теги: #крым #париж #укрэнерго #суд
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