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14:44 31.07.2020

Пограничники Беларуси сообщили украинским коллегам об усилении пограничного режима на общем участке границы

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Пограничники Беларуси сообщили украинским коллегам об усилении пограничного режима на общем участке границы

Пограничники Беларуси проинформировали Государственную пограничную службу Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета Республики Беларусь проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера пограничники Беларуси проинформировали Государственную пограничную службу Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета Республики Беларусь проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу.

Отмечается, что украинские пограничники учли данную информацию в оперативно-служебной деятельности.

В этом контексте в Госпогранслужбе сообщили, что в рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля проходит совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020".

"Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Мероприятия в этом году продлятся до конца октября", - пояснили в ведомстве.

После подготовительного этапа сейчас проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропуска, так и в них по выявлению и прекращению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Также происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт "Житомир-Пинск".

Теги: #госпогранслужба #граница #беларусь
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