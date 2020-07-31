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14:27 31.07.2020

Перехватывающие паркинги в Киеве обустроят возле 6 станций метро - Кличко

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Перехватывающие паркинги в Киеве обустроят возле 6 станций метро - Кличко

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Перехватывающие паркинги обустроят возле шести станций метро Киева, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций метро. И первый из них - возле метро "Выдубичи" - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Обустроили 2 пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По его словам, сегодня городские власти тестируют, насколько пользуется спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно на паркинге "Выдубичи" оставляют 120-140 автомобилей.

"Перехватывающие паркинги сделаем на въездах в столицу по пяти направлениям: вблизи станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырецкая". Всего на них смогут разместиться около 2 тысяч автомобилей. Обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и следовать дальше на общественным транспорте. Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул Кличко.

Теги: #кличко #парковка
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