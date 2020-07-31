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13:32 31.07.2020

На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

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На Донбассе не было обстрелов с полуночи – Минобороны

Российские наемники ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток в пятницу, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С момента объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов… В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова, 1975 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сводке.

В Минобороны отмечают, что подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая условия прекращения огня, полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по назначению, находясь наготове к адекватному реагированию на любые действия противника.

"Кроме того, военнослужащие Объединенных сил помогают жителям прифронтовых населенных пунктов в решении насущных проблем, проводят гуманитарные мероприятия. В частности, организовано и осуществляется постоянное обеспечение питьевой водой жителей Водяного и Песок", - рассказали в Минобороны.

Теги: #перемирие #оос #минобороны
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