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13:13 31.07.2020

Киевсовет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины

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Киевсовет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам ежедневно исполнять государственный Гимн Украины, а также исполнять его во время проведения торжественных мероприятий.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Киевсовета, соответствующее решение поддержали 64 депутата горсовета на пленарном заседании в четверг, 30 июля.

"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

Согласно правовым заключениям Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение государственного Гимна Украины.

"Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", - говорится в сообщении.

Теги: #школа #гимн #киевсовет
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