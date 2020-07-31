События

13:07 31.07.2020

В двух детсадах Львова обнаружили больных коронавирусом

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В двух детсадах Львова обнаружили больных коронавирусом

Среди персонала в двух детских садах Львова обнаружили больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, с 29 июля до 11 августа приостановлена работа в детском саду по улице Довбуша, поскольку у одного из воспитателей подтвердился диагноз коронавирус.

А с 3 августа буде приостановлена работа детсада по улице Карпатской – там COVID-19 диагностировали у психолога. Детсад будет закрыт до 16 августа включительно.

Согласно существующим правилам, все воспитанники и персонал детсадов должны 2 недели находится на самоизоляции.

Как сообщалось, во Львовской области число больных коронавирусом превысило 9,5 тысячи человек.

Теги: #львов #коронавирус #детсады
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