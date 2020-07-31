Президент подписал изменения в закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" о расширении возможностей для трансформации образовательной сети".

"Документ вносит изменения в подпункт 8 пункта 3 заключительных и переходных положений закона Украины "О среднем образовании" в новой редакции", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Указанные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

"Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями громады и обеспечить право каждого на образование. Таким образом, создается основа для постепенного реформирования таких институтов с учетом интересов всех участников образовательного процесса", - отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.