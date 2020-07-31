Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за сутки - Кличко

Заболевание коронавирусом обнаружили еще в 110 жителей Киева, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет. А также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года. И четверо мальчиков от 16 дней до 17 лет. Заболели, в том числе, и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 2 941 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16, Днепровском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.

Мэр столицы добавил, что показатель тестирования на COVID-19 в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 130 тестов на 100 тыс. человек.

"Хочу отметить, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 тыс. образцов биоматериала. Методом ПЦР. А методом ИФА в столице совершили около 10,5тыс. тестов. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 130 тестов на 100 000 человек", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что на днях Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян".

ПО словам мэра, благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования. А их работников - муниципальными надбавками.

"Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19. Теперь они, как и врачи, будут получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4тыс. грн. До этого они такой помощи не получали", - подчеркнул Кличко.

Также медучреждения обеспечат большим количеством расходных материалов для диагностики и лабораторного тестирования на COVID-19 методами ПЦР и ИФА.