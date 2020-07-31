Кличко: общежитие Института спецсвязи и защиты информации КПИ закрыли на карантин

После обнаружения вспышки заболевания общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали крупная вспышка заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета «Киевский политехнический институт имени Сикорского». В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем ", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По словам мэра, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины» тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. У него сегодня дежурит полиция", - добавил Кличко.