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12:14 31.07.2020

Зеленский подписал закон о внедрении электронной формы исполнительного документа

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Зеленский подписал закон о внедрении электронной формы исполнительного документа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 797-IX "О внесении изменений в статью 4 закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года.

"Согласно закону, часть 3 ст. 4 закона Украины "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем. Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

"Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота", - отмечается в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #е_документ #зеленский #закон
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