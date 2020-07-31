В ВСУ за сутки 34 человек заболели Covid-19, 4 выздоровели

34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 189 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, 762 военный госпиталь Белая Церковь - 2 военнослужащих, Черниговская городская больница №2 - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в пятницу.

Остальные 26 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 3 работника ВСУ, Львовская область - 8 военнослужащих, Одесская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 3 военнослужащих, Сумская область - 2 военнослужащих, Хмельницкая область - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указано в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 616 человека, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 612 выздоровевших и 159 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 4 человека, а количество болеющих выросло на 30. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 538 человек, у 57 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.