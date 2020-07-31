Иран включился в переговорный по установлению обстоятельств крушения украинского самолета - Кулеба

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств, при которых 8 января был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Можно определить три основных результата вчерашних переговоров. Результат номер один - Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Процесс начат", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Вторым результатом, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, является то, что Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он есть. Министр отметил, что надеется, что иранская сторона будет придерживаться этих позиций на протяжении всех раундов переговоров.

"Третий результат: мы договорились с иранской стороной о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет происходить на нескольких уровнях. Будут говорить следователи, технические эксперты, юристы для того, чтобы определить максимально все обстоятельства и все юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать уже суммы компенсаций", - пояснил Кулеба.