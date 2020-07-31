Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

Заместителя начальника следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции во Львовской области задержали при получении $8 тыс. взятки, сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук» прокурор Львовской области Ирина Диденко.

«Задокументированы неправомерные действия начальника следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции во Львовской области, который по версии следствия, воспользовался служебными полномочиями, чтобы «подзаработать». «Правоохранителя задержали «на горячем», когда тот получил от брата подозреваемого обусловленную сумму», - написала Диденко. Задержание провели совместно сотрудники ГБР и прокуратуры по материалам СБУ в райцентре Дрогобыч.

По ее словам, сотрудник полиции вымогал деньги за переквалификацию преступления. Речь идет о переквалификации правонарушения, предусмотренного статьей 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти потерпевшего на преступление по неосторожности, а следовательно, подозреваемый получит меньший срок наказания.

По данным Диденко, в данное время готовится подозрение за получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также ходатайства об отстранении от должности и о мере пресечения.