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10:12 31.07.2020

Трамп отметил снижение нелегальной иммиграции из Мексики в США благодаря строительству стены на границе

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Трамп отметил снижение нелегальной иммиграции из Мексики в США благодаря строительству стены на границе

Уровень нелегальной иммиграции из Мексики в США снижается по мере интенсивного строительства защитной стены на границе между двумя странами, констатировал президент США Дональд Трамп.

"По мере того, как возводят стену, сокращается незаконное пересечение границы", - написал Трамп в своем твиттере.

Американский президент отметил успех в строительстве стены, добавив, что к концу следующего месяца ее протяженность превысит 482 км.

"За последнюю неделю мы построили более 10 миль (более 16 км) стены на нашей южной границе. Сейчас мы имеем 256 миль (почти 412 км) новой стены, и мы приближаемся к завершению строительства 300 миль (482,8 км) к концу августа", - добавил Трамп.

Между тем, ранее на этой неделе американские СМИ сообщали, что часть стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции, разрушена ударом урагана "Ханна". Пресса отмечает, что этот участок, построенный на частные средства, располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.

Ранее в июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде.

Между тем, в социальных сетях появились съемки, на которых видно, как под шквальными ударами ветра и при сильном дожде рушатся несколько секций стены.

В конце июня Трамп заявлял, что, по его расчетам, к концу 2020 года будет завершено строительство примерно 800 км защитной стены на границе США и Мексики.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

Теги: #сша #трамп #мексика
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