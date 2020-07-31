В Украине за сутки выявлено 1090 новых случаев заражения COVID-19, 598 выздоровевших, 20 новых жертв вируса - СНБО

В Украине вновь количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки превысило 1 тыс человек: по состоянию на утро пятницы зафиксировано 1 090 новых случаев, 598 выздоровели, 20 человек из числа ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.

29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 69 884 человек, выздоровели – 38 752, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 693 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 29 439 человек, что на 472 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (147), Ивано-Франковской области (111), в Киеве (110) и Ровенской области (82).

Как сообщил на брифинге утром в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов среди заболевших за сутки – 77 детей и 78 медиков. Госпитализированы 261 человек - "очередной антирекорд" по числу госпитализированных за сутки.