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08:21 31.07.2020

Танкер "Delfi" нанес государству ущерб на сумму $20 тыс.

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Танкер "Delfi" нанес государству ущерб на сумму $20 тыс.

В Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером "Delfi" степень ущерба в размере $20 тыс., сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"Сейчас по методике начисления убытков согласно 484 постановлению Кабмина Украины, ГЭИ в Одесской области насчитала уже около $20 тыс. Методика начисления регламентирует около $280 за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу убытков, нанесенных государству и природе в целом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за период с момента аварии, произошедшей 22 ноября, около 30 дней суммарно Госэкоинспекция фиксировала превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов: от 1,5 до 150 раз. "Самые высокие показатели были в первые дни после аварии и во время штормов. Некоторые разливы произошли во время попыток поднять танкер. В дни, когда фиксировались превышения содержания нефти, мы информировали население, общество, ОГА, что купаться опасно в районе пляжа Дельфин", - информируют в пресс-службе.

Вместе с тем в Госэкоинспекции поясняют, что вопрос подъема судна пока находится в рамках полномочий государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", а ГЭИ проводят ежедневный мониторинг состояния воды, прежде всего о наличии и количестве в ней нефтепродуктов. "ГЭИ рассчитывает ущерб, нанесенный природе и государству, будут взиматься с судовладельца", - отметили в пресс-службе ведомства.

"В связи с тем, что сейчас танкер лежит на месте, подъем его не завершен и возможна еще утечка нефтепродуктов в будущем из отсеков и из машинного отделения, поэтому окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и буксировки судна", - добавили в Госэкоинспекции.

Теги: #танкер #украина #ущерб #одесса
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