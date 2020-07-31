События

07:41 31.07.2020

Число жертв автоаварии с микроавтобусом в Крыму выросло до восьми человек

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Число жертв автоаварии с микроавтобусом в Крыму выросло до восьми человек

Восемь человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу информированный источник.

"По уточненной информации, восемь погибших. Количество пострадавших уточняется. Известно, что среди пострадавших есть как минимум двое детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель микроавтобуса занимался частным извозом.

"Микроавтобус Mercedes Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом", - сказал собеседник агентства.

По словам другого источника агентства, микроавтобус ехал в сторону Симферополя, авария произошла на прямом участке дороги.

Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в Крыму на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Погибли 7 человек и 8 пострадали. Водитель микроавтобуса по предварительным данным уснул за рулем.

Теги: #крым #погибшие #россия #автоавария
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