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06:53 31.07.2020

ГБР сообщило о подозрении экс-военному Минобороны в небрежном отношении к военной службе

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ГБР сообщило о подозрении экс-военному Минобороны в небрежном отношении к военной службе

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове сообщили о подозрении военнослужащему министерства обороны Украины в небрежном отношении к военной службе, что нанесло ущерб государству на общую сумму свыше 2 млн грн, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из главных военных представительств Министерства обороны Украины в небрежном отношении военного должностного лица к военной службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что военнослужащий, выполняя обязанности начальника военного представительства, в ноябре 2018 года небрежно отнесся к военной службе при осуществлении контроля за процессом закупки товаров для военных частей Национальной гвардии Украины в рамках выполнения контрактов государственного оборонного заказа.

"В результате государственным интересам нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, а досудебное расследование продолжается.

"В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - добавили в ведомстве.

Теги: #подозрение #гбр #минобороны #украина #военный
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