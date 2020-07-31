Группа американских сенаторов предложила законопроект о военной помощи Украине

Группа американских сенаторов, представляющих в Комитете по иностранным делам обе партии, подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

"Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы", - заявил на заседании комитета республиканец Джим Рич.

Демократ Джин Шахин сказала, что "злонамеренное поведение Кремля в отношении США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение наших партнеров в регионе способностью противостоять этой агрессии на переднем крае имеет столь большое значение".

Помимо финансовой помощи законопроект предусматривает также отчет администрации о дипломатической поддержке Соединенными Штатами Украины в течение следующих пяти лет, а также предоставление Пентагоном и госдепартаментом отчета о потенциале и потребностях Вооруженных Сил Украины, плана поставок американской помощи в области безопасности Украине.

Документ рекомендует госдепартаменту сформировать совместно с европейскими союзниками рабочую группу по Украине и назначить специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате, а также содействовать диалогу между черноморскими странами.