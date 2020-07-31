События

05:01 31.07.2020

Харьковская полиция задержала членов ОПГ мошенников, завладевшей продукцией и деньгами предпринимателей в регионах Украины

2 мин читать

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, которая обманом завладела средствами и продукцией предпринимателей в разных регионах страны.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ходе досудебного следствия установлено, что в состав группы входили 9 человек, четверо из них задержаны детективами следственного управления главка.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. После завершения комплекса необходимых следственно-розыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа использовала несколько схем. В частности, в течение 2017-2019 годов ее члены размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети интернет аналогичные объявления предпринимателей. Затем они предлагали потерпевшим перечислить предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и присваивали себе переведенные средства. КРоме того, следователи установили несколько случаев, когда после получения товаров для перевозки члены группы переставали выходить на связь с клиентами.

В общей сложности правоохранители задокументированы 11 эпизодов преступлений, совершенных членами группы. Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым предпринимателям, оценивается в сумму более 1 млн грн.

Следственно-оперативные действия осуществляла служба детективов следственного управления ГУ НП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления стратегических расследований в области при поддержке батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством облпрокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили 9 человек, которые использовали несколько преступных схем.

Теги: #опг #мошенники #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:03 31.07.2020
Группа американских сенаторов предложила законопроект о военной помощи Украине

Группа американских сенаторов предложила законопроект о военной помощи Украине

03:46 31.07.2020
Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

03:43 31.07.2020
Black Iron заявила о сокращении сроков на свое предложение о выкупе акций по варрантам

Black Iron заявила о сокращении сроков на свое предложение о выкупе акций по варрантам

03:38 31.07.2020
В Киеве на ул.Цветаевой на следующей неделе днем будет частично ограничено движение

В Киеве на ул.Цветаевой на следующей неделе днем будет частично ограничено движение

02:27 31.07.2020
На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, погибли три человека, один госпитализирован

На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, погибли три человека, один госпитализирован

01:45 31.07.2020
Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

01:30 31.07.2020
Для "Голоса" не принципиально, кто возглавляет переговорную группу в ТКГ, главное - с какими позициями она выходит на переговоры

Для "Голоса" не принципиально, кто возглавляет переговорную группу в ТКГ, главное - с какими позициями она выходит на переговоры

01:13 31.07.2020
Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

23:36 30.07.2020
Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

23:07 30.07.2020
Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте на выборах 2020 года

США ограничивают поставки в Иран 22 видов металлов

Трамп считает нежизнеспособной стратегию полной остановки деятельности для борьбы с COVID-19

Предвыборный пикет кандидата в президенты Тихановской в Минске посетило более 60 тыс. человек, сообщают правозащитники

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА