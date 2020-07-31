Харьковская полиция задержала членов ОПГ мошенников, завладевшей продукцией и деньгами предпринимателей в регионах Украины

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, которая обманом завладела средствами и продукцией предпринимателей в разных регионах страны.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ходе досудебного следствия установлено, что в состав группы входили 9 человек, четверо из них задержаны детективами следственного управления главка.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. После завершения комплекса необходимых следственно-розыскных мероприятий органом досудебного расследования также будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных к преступной деятельности лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа использовала несколько схем. В частности, в течение 2017-2019 годов ее члены размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети интернет аналогичные объявления предпринимателей. Затем они предлагали потерпевшим перечислить предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и присваивали себе переведенные средства. КРоме того, следователи установили несколько случаев, когда после получения товаров для перевозки члены группы переставали выходить на связь с клиентами.

В общей сложности правоохранители задокументированы 11 эпизодов преступлений, совершенных членами группы. Общая сумма ущерба, нанесенного обманутым предпринимателям, оценивается в сумму более 1 млн грн.

Следственно-оперативные действия осуществляла служба детективов следственного управления ГУ НП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления стратегических расследований в области при поддержке батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством облпрокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группировки входили 9 человек, которые использовали несколько преступных схем.