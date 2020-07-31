Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте на выборах 2020 года
Подавляющее большинство американцев выступают за возможность голосования по почте на выборах осенью 2020 года, поскольку опасаются, что на участках можно заразиться коронавирусом, свидетельствуют данные опроса.
Согласно опубликованному в четверг опросу Harvard CAPS-Harris Poll, 70% респондентов поддерживают эту возможность. Особенно велика доля сторонников такого голосования среди демократов - 88%.
В то же время 78% опрошенных заявили, что "как минимум немного обеспокоены" возможностью фальсификации результатов голосования.
В опросе приняли участие почти 2 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Опрос проводился с 21 по 23 июля.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.