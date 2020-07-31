В Киеве на ул.Цветаевой на следующей неделе днем будет частично ограничено движение

В Киеве 3 и 4 августа на улице Марины Цветаевой частично ограничат движение с 8:00 до 18:00, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На ул. Марины Цветаевой начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять между ул. Владимира Маяковского и ул. Оноре де Бальзака", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

3 и 4 августа там будут снимать старое дорожное покрытие. Во время работ движение частично ограничат.