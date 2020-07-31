События

02:27 31.07.2020

На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, погибли три человека, один госпитализирован

1 мин читать

В с.Новый Быков Бобровицкого района на Черниговщине во время отдыха компании мужчина взорвал гранату, в результате чего погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

"Трагическая весть из Бобровицкого района. Местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал Прокопенко.

По его словам, на месте происшествия работали следователи Национальной полиции.

Теги: #жертвы #граната #черниговская_область #мужчина #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:45 31.07.2020
Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

01:30 31.07.2020
Для "Голоса" не принципиально, кто возглавляет переговорную группу в ТКГ, главное - с какими позициями она выходит на переговоры

Для "Голоса" не принципиально, кто возглавляет переговорную группу в ТКГ, главное - с какими позициями она выходит на переговоры

01:13 31.07.2020
Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

23:36 30.07.2020
Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

23:07 30.07.2020
Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

22:56 30.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

22:47 30.07.2020
Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

22:15 30.07.2020
ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

21:58 30.07.2020
В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

21:42 30.07.2020
Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

США ограничивают поставки в Иран 22 видов металлов

Трамп считает нежизнеспособной стратегию полной остановки деятельности для борьбы с COVID-19

Предвыборный пикет кандидата в президенты Тихановской в Минске посетило более 60 тыс. человек, сообщают правозащитники

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

Госдеп надеется благодаря CAATSA воспрепятствовать быстрому завершению строительства "Северного потока 2" - Помпео

Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии

В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

Литва обогнала Эстонию по количеству инфицированных COVID-19

Зеленский поздравил мусульман с началом праздника Курбан-Байрам

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА