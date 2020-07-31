На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, погибли три человека, один госпитализирован

В с.Новый Быков Бобровицкого района на Черниговщине во время отдыха компании мужчина взорвал гранату, в результате чего погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

"Трагическая весть из Бобровицкого района. Местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал Прокопенко.

По его словам, на месте происшествия работали следователи Национальной полиции.