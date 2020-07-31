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02:19 31.07.2020

США ограничивают поставки в Иран 22 видов металлов

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США ограничивают поставки в Иран 22 видов металлов

Госдепартамент США расширяет санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

"Те, кто сознательно передают такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона Об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Кроме того, под санкциями остаются любые поставки в Иран и из него определенных материалов, включая графит, сырье или полуфабрикаты металлов для строительного сектора.

"В соответствии с тем же положением закона я продолжаю настаивать на том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) контролирует строительный сектор Ирана. Строительная фирма КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями Организации Объединенных Наций, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо", - уточняет Помпео.

Среди металлов, попавших под запрет, семь видов алюминия, его сплавы, 98% алюминиевый порошок, несколько видов стали, в том числе нержавеющей и марагеновой, бериллиевая бронза и вольфрамовый медный сплав.

Осенью 2019 года США уже ввели санкции в отношении продажи, поставки или передачи в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей.

В частности, ограничения касались труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

Теги: #сша #санкции #иран
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