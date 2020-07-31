Трамп считает нежизнеспособной стратегию полной остановки деятельности для борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не считает эффективной стратегию полной остановки деятельности, чтобы добиться замедления прироста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

"Совершенно определенно то, что полная остановка (деятельности - ИФ), чтобы достичь временного сокращения масштабов заражения, - это не жизнеспособная стратегия для любой страны", - заявил Трамп на брифинге.

"Люди сейчас начинают понимать эту болезнь, мы, определенно, поняли много об этой болезни, о которой ранее мы ничего не знали", - добавил американский президент.

По словам Трампа, ранее в этом году масштабная приостановка деятельности нужна была для того, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и найти эффективное лечение, чтобы сократить смертность от коронавируса.

"С самого начала мы поступили правильно, мы спасли множество жизней. Но постоянная остановка деятельности больше не поможет, небольшая в некоторых местах - может, но мы не хотим этого делать", - заявил Трамп.