Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

Замена руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе с второго президента Украины Леонида Кучмы на его предшественника Леонида Кравчука не заменит политических решений по урегулированию войны на Донбассе, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Для мира сейчас нужны не громкие имена, а реальные шаги и политические решения. Это и внесение в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров государств Нормандской четверки. И прямой диалог с Донецком и Луганском, последовательное согласование и принятие политических решений – это путь от перемирия к миру", - цитирует Бойко пресс-служба партии.