Предвыборный пикет кандидата в президенты Тихановской в Минске посетило более 60 тыс. человек, сообщают правозащитники

Предвыборный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске в четверг вечером посетило не менее 63 тыс. человек, сообщили правозащитники.

"С 17:30 до 20:30 по подсчетам наших наблюдателей на митинг пришло не менее 63 тыс. человек", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".

Подсчет проводила волонтерская инициатива наблюдения #ControlBY, которая действует в Белоруссии с 2012 года.

В месте проведения митинга были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

Митинг прошел с 18:00 до 22:00, Происшествий и задержаний зафиксировано не было.