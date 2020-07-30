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23:36 30.07.2020

Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

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Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило ноту протеста российскому МИД в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российский груз переместили на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в министерстве.

В МИД также требуют от российской стороны в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Теги: #рф #гумконвой #нота_протеста #украина #мид
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