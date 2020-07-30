Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

Государственное бюро расследований (ГБР) не оспаривало вопрос предоставления Украине Томоса об автокефалии, заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто", - говорится в сообщении.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - сказал Соколов.

По его словам, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель ГБР также предостерег публичных деятелей от политизации работы ведомства и спекуляций на религиозные темы.

"ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, к которым доказано позицию государственного бюро расследований", - резюмировал Соколов.