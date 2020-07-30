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22:56 30.07.2020

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

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В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании в четверг сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского ОП совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и считает, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента.

На совещании обсуждался проекта создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Его презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.

Он отметил, что пандемия коронавируса в мире создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. По его мнению, Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера – горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона.

Ляйтнер надеется, что эта встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, общинами и инвесторами, и его реализации.

Ермак констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении – это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.

Глава ОП предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта, он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами, подготовлена подробная презентация.

"Чем быстрее вы будете готовы представить президенту детальный проект, сроки, смету – тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях. Как только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать", - указал Ермак.

Позицию о хороших перспективах для Украины от реализации проекта поддержали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Петрашко отметил, что для этого можно использовать механизмы государственно-частного партнерства и "инвестиционную няню". В свою очередь Абрамовский подчеркнул важность сохранения природной среды в месте создания кластера.

Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе отметил, что такая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.

Теги: #мок #украина #глава #приезд
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