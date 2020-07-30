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22:47 30.07.2020

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

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Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Печерский районный суд Киева 24 июля 2020 года снял арест с целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан", сообщила пресс-служба управления маркетинга завода.

"Печерский райсуд Киева снял арест с целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Соответствующее постановление суд принял 24 июля 2020 года, рассмотрев ходатайство владельца ПАО Василия Капацины", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, цитируя слова самого Капацины, в решении суда было сказано о непредоставлении прокуратурой доказательств необходимости ареста.

"Утверждение о необходимости ареста, на котором настаивали некоторые прокуроры, основано на предположениях", - сказал владелец ПАО.

По его словам, "преступный арест привел к потере иностранных контрактов, которые гарантировали приход в Украину более 218 млн грн иностранных инвестиций".

Кроме того, владелец завода подчеркнул, что "за время ареста мы потеряли специалистов, николаевских корабелов, которые снова поехали работать на иностранные верфи. Мы потеряли также генерального директора, на долю которого выпало руководить заводом в сложнейшее время, и которому я благодарен за проявленную стойкость и выдержку. Мы потеряли более полугода времени! За это время мы могли построить новые суда, дать работу и достойную зарплату сотням корабелов, оплатить десятки миллионов гривен налогов. И самое важное для нас сегодня - по репутации "Океана" был нанесен сокрушительный удар. Бездумный незаконный арест ударил не просто по заводу. Он ударил по Украине".

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 13 января этого года наложил арест на весь целостный имущественный комплекс (ЦИК) "Океана" в уголовном производстве по факту доведения ПАО до банкротства и незаконного завладения его имуществом. Попытки нынешнего инвестора "Океана", бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацины добиться отмены ареста пока безрезультатны, в частности апелляционный суд Киева 24 февраля оставил арест в силе.

В ноябре 2013 года хозсуд Николаевской области признал ПАО "НСЗ "Океан" банкротом. Сербин в позапрошлом году организовала торги по продаже ЦИК предприятия, который при стартовой цене 1,1 млрд грн был продан на втором повторном аукционе 3 декабря 2018 года за 122,195 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) – главе комитета кредиторов "Океана", владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник Капацины. После этого на предприятии было восстановлено судостроительное и судоремонтное производство, нанято на работу около 700 человек.

По словам Капацины, он подозревает, что инициатором ареста и нового уловного дела являются российские экс-собственники "Океана".

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Теги: #николаевская_область #снятие #украина #арест #океан #завод
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