В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В грекокатолической Святоуспенской Унивской Лавре обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19, церковь закрывают на карантин, сообщает пресс-служба УГКЦ в Facebook.

"Святоуспенская Унивская Лавра из причин обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (корона вирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - сказано в сообщении.