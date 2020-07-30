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21:58 30.07.2020

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

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В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В грекокатолической Святоуспенской Унивской Лавре обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19, церковь закрывают на карантин, сообщает пресс-служба УГКЦ в Facebook.

"Святоуспенская Унивская Лавра из причин обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (корона вирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - сказано в сообщении.

Теги: #коронавирус #украина #лавра #львовская_область
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