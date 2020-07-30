События

21:34 30.07.2020

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

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В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

В Николаеве правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки, в результате которого пострадали девять пассажиров, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"30 июля около 18:20 по пр. Центральном между улицами 6-я и 3-я Слободская 44-летний мужчина, управляя автомобилем Рута, который в городе осуществляет пассажирские перевозки не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Теги: #николаев #пострадавшие #дтп #украина
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