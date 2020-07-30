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21:09 30.07.2020

Госдеп надеется благодаря CAATSA воспрепятствовать быстрому завершению строительства "Северного потока 2" - Помпео

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Госдеп надеется благодаря CAATSA воспрепятствовать быстрому завершению строительства "Северного потока 2" - Помпео

Госдеп США ранее в июле принял решение о применении закона CAATSA против "Северного потока 2", чтобы сделать невозможным быстрое завершение его строительства, заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся, что теперь те, кто могут быстро достроить газопровод, решат не делать это", - сказал он на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

Помпео отметил, что решение о применении CAATSA в данном случае принял лично президент США Дональд Трамп. "Президент принял это решение. Я, со своей стороны, рекомендовал поступить именно так", - сказал глава госдепа.

15 июля Помпео заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток". По данным The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Параллельно Конгресс США готовит и другие санкции. И Палата представителей, и Сенат США приняли собственный вариант бюджета, теперь их должны свести в единый документ и направить на подпись Трампу. При этом в обоих вариантах, по сути, содержатся одинаковые предложения по санкциям, их поддерживают обе партии, и потому, как ожидается, в финальной версии бюджета будут фигурировать санкции по "Северному потоку 2".

Теги: #северный_поток #caatsa
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