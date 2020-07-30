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21:01 30.07.2020

Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии

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Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Дании Оле Эгберга Миккельсена, посла Афганистана Вали Монавара, Посла Литвы Вальдемараса Сарапинаса, посла Черногории Драгицы Понорац и посла Саудовской Аравии Мухаммада аль-Мусгера, сообщается на сайте главы государства.

Президент также поздравил Оле Эгберга Миккельсена с началом его миссии в Украине. "Я знаю, что у вас была миссия в Польше. С Польшей мы добрые соседи, и я думаю, что этот опыт вам очень поможет в Украине. Мы разные суверенные государства, но мне кажется, что очень похожие люди", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил датскую сторону за поддержку Украины, в частности, за недавно переданную спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях страны, а также обсудил с послом планы по укреплению политического диалога на высшем уровне и активизации экономического сотрудничества.

Во время общения с Афганистана Зеленский отметил необходимость активизации двустороннего политического диалога, а также реализации потенциала сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах. "Хочу верить, что с началом вашей миссии в Украине отношения между нашими странами будут на новом уровне, прежде всего – экономической", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил посла Литвы за твердую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и весомую практическую помощь на направлении европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. "Я поздравляю вас с началом вашей важной миссии в Украине. Украина с Литвой - в теплых, добрых отношениях в такое сложное время", - сказал президент.

В разговоре с новым послом Черногории президент подчеркнул готовность Украины развивать практическое сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Стороні обсудили меры, принимаемые Украиной и Черногорией для минимизации влияния пандемии Covid-19 на граждан, учитывая туристический период.

Кроме того, Зеленский выразил готовность развивать политические контакты с Саудовской Аравией и подчеркнул заинтересованность украинской стороны в расширении сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и военно-технической сферах, а также в области самолетостроения.

Президент пригласил короля Саудовской Аравии посетить Украину с первым официальным визитом.

Теги: #президент #послы
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