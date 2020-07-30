Зеленский поздравил мусульман с началом праздника Курбан-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и всего мира с началом одного из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам.

"Этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости. Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе. Пусть это важное для верующих время будет полон чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в его официальном Телеграм-канале в четверг.

Курбан-Байрам – один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам.

В этом году праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отмечается с вечера 30 июля по 3 августа.

Как сообщалось, в мае Зеленский сообщил, что в ближайшие дни планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Ранее 30 июля Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим. Согласно указу №303/2020, который президент подписал 30 июля, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.