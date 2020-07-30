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20:02 30.07.2020

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

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Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

В Москве отрицают планы по выходу замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака из переговоров с украинским коллегой в формате советников "нормандской четверки".

Как заявил "Интерфаксу" (Interfax.ru) источник, близкий к переговорам с российской стороны, письмо (от имени Козака в адрес партнеров по переговорному формату) "такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату".

"В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ опубликовали скан письма, интерпретировав его как якобы выход Козака из переговоров по Донбассу в формате советников глав "нормандской четверки".

Теги: #козак #переговоры #россия #донбасс
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