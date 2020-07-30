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19:55 30.07.2020

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников - указ

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Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников - указ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №303/2020 президент подписал 30 июля.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #президент #праздники
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