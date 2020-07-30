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19:49 30.07.2020

Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

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Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.

"Когда он впервые попал в больницу с диагнозом COVID-19, мы знали, что ему придется нелегко. У него начались проблемы с дыханием, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Мы все молились, чтобы лекарства ему помогли, но вскоре стало ясно, что ему придется бороться за свою жизнь", - говорится в сообщении представителя.

Ранее в июле сообщалось, что 74-летний политик подключен к аппарату ИВЛ.

В 2000 и в 2011 годах Кейн начинал президентские кампании, но затем оба раза довольно скоро выбывал из гонки. Во время кампании Трампа Кейн также был сопредседателем движения Black Voices for Trump (англ.: "Голоса темнокожих в поддержку Трампа").

Теги: #сша #смерть #коронавирус #политик
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