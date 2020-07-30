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19:13 30.07.2020

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

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Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг он отметил, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - сказал Ермак агентству.

По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа по-прежнему продолжается", - заявил руководитель ОП.

Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.

"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - считает он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.

"Градус переговоров может повышаться или снижаться, - это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил он.

Теги: #козак #нормандский_формат #переговоры #ермак
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