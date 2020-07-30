Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС принял в четверг решение по письменной процедуре о введении санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза, следует из публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

В приложении к постановлению совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными (негативными - ИФ) последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

В комментарии все они указаны как сотрудники Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Если бы их попытка увенчалась успехом, отмечается в публикации, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", - сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

Помимо россиян, под санкции за кибератаки попали два китайских гражданина, а также китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd и северокорейская Chosun Expo.

В коммюнике, выпущенном вслед за публикацией в "Официальном журнале", сообщается, что "введенные санкции включают запрет на поездки и замораживание активов". Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства подпавшим под санкции лицам.

В Брюсселе объясняют, что новые санкции служат для "предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные кибердействия, направленные против ЕС или его государств-членов, и сегодня ЕС впервые использует этот инструмент". Правовая основа Евросоюза для целенаправленных ограничительных мер против кибератак была принята в мае 2019 года и недавно обновлена, напомнил Совет ЕС.

Параллельно публикациям Совета ЕС высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление, в котором сказано, что ЕС и его государства-члены "неоднократно заявляли о своей обеспокоенности и осуждали злонамеренное поведение в киберпространстве".

"Такое поведение недопустимо, поскольку оно подрывает международную безопасность и стабильность, а также преимущества, предоставляемые интернетом и использованием информационных и коммуникационных технологий. Мы решительно поддерживаем глобальное, открытое, стабильное, мирное и безопасное киберпространство, в котором в полной мере применяются права человека, основные свободы и верховенство права, что способствует ускорению социального, политического и экономического развития", - заявил Боррель.

По его словам, чтобы лучше предотвращать и сдерживать подобное злонамеренное поведение в киберпространстве, совет решил применить ограничительные меры к шести лицам и трем организациям, причастным к действиям, представляющим собой внешнюю угрозу для Европейского союза, его государств-членов, третьих государств или международных организаций.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул решимость Европейского союза и государств-членов "защищать целостность, безопасность, социальное благополучие и процветание своих свободных и демократических обществ, а также основанный на правилах порядок и стабильное функционирование международных организаций".