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19:06 30.07.2020

Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

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Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

Верховный суд поддержал правовую позицию прокуратуры Киевской области и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда, которым удовлетворено исковое заявление прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения особо ценных земель в пригороде Киева, которые находились в постоянном пользовании Института садоводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины и незаконно оказались в частной собственности.

"Установлено, что в 2017 году президиум НААН Украины, по ходатайству Чабановского поселкового совета о наличии общественной потребности в строительстве дошкольного детского учреждения в с.Новоселки, дал согласие на прекращение права постоянного пользования Института садоводства земельным участком площадью 0,71 га стоимостью почти 6 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Вопреки требованиям земельного законодательства, компетентный орган исполнительной власти решение о прекращении права постоянного пользования Института садоводства на эту землю не принимал.

"Несмотря на это, поселковый совет распорядился указанным земельным участком, предоставив в собственность физическим лицам для ведения личного крестьянского хозяйства, вместо того, чтобы возводить на нем детский сад. В дальнейшем, новые владельцы земли осуществили ее разделение и отчуждение физическому лицу - одному из застройщиков Киевской области", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось, в январе 2020 года пятырех чиновников НААН уведомили о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 годах. Речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующим отделом и заведующим отдела внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении уведомлены сотрудник СБУ и экс-начальник управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области.

Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, в 2016-17 гг., сотрудники СБУ пресекли попытку завладения дельцами с контролируемой т.н. "ДНР" территории Донецкой области землями НААН на подконтрольной украинской власти территории Донбасса стоимостью более 250 млн грн, а также пресекли попытку незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель НААН на территории Луганской области.

Теги: #наан #земля #суд
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