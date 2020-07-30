События

18:45 30.07.2020

Посол РФ в Минске: задержанные россияне ехали через Беларусь транзитом, предположительно являются сотрудниками охранного предприятия

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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал посол журналистам в четверг в Минске.

Он отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси.

Дипломат также заявил, что граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в Беларуси "сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси".

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - добавил он.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

В четверг Следственный комитет сообщил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело.

Теги: #боевики_рф #беларусь
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