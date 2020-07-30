События

18:13 30.07.2020

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

1 мин читать
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", - сообщила пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

"Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - цитирует главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко пресс-служба правительства.

Ляшко добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - добавил он.

По итогам заседания премьер-министр поручил председателям областных государственных администраций обеспечить организованное начало 2020/2021 учебного года с учетом особенностей эпидемиологической ситуаций в учебных заведениях и создание безопасных условий для организации образовательного процесса.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #учебный_год #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 30.07.2020
Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

17:20 30.07.2020
Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам II кв.-2020

Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам II кв.-2020

16:34 30.07.2020
С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

15:41 30.07.2020
С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

13:52 30.07.2020
Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

13:09 30.07.2020
Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

13:04 30.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

13:03 30.07.2020
Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

11:57 30.07.2020
В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

11:11 30.07.2020
Начаты клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Индии

Начаты клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Индии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол РФ в Минске: задержанные россияне ехали через Беларусь транзитом, предположительно являются сотрудниками охранного предприятия

Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

Правоохранители инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать организатора

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

Минск просит Киев проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине

Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА