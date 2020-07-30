Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС
Российские наемники два раза нарушили соблюдение режима "Тишина" на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
"Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке.
При этом ранее в Миноброны уже сообщали о двух обстрелах со стороны российских наемников на Донбассе с полуночи по состоянию на 12.00 четверга.
Таким образом, с 12.00 по 17.00 обстрелов не было.
В штабе ООС рассказали, что в ходе обстрелов в четверг противник использовал стрелковое оружие и произвел один выстрел из подствольного гранатомета.
"Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.