События

17:32 30.07.2020

Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

2 мин читать
Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС, следует из публикации Совета ЕС.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) обсудил накануне в Брюсселе список, который Совет ЕС обновляет каждые две недели. В обновленном списке остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

Из предыдущего списка выведен Алжир.

Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, "эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки", отмечалось в рекомендации, опубликованной в Брюсселе.

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:

- число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);

- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

- общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).

"Взаимность (разрешения на поездки - ИФ) также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае", - указывалось в принятой рекомендации.

Совет ЕС также решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей; путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки.

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Теги: #ес #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 30.07.2020
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

16:34 30.07.2020
С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

15:41 30.07.2020
С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

14:21 30.07.2020
Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

13:52 30.07.2020
Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

13:09 30.07.2020
Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

13:04 30.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

13:03 30.07.2020
Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

12:34 30.07.2020
Минск на фоне задержания россиян договорился с Киевом об активизации взаимодействия погранведомств

Минск на фоне задержания россиян договорился с Киевом об активизации взаимодействия погранведомств

11:57 30.07.2020
В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

В Станице Луганской заработает мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

С 31 июля украинцы могут въезжать в Болгарию без тестов на Covid-19 и карантина

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

С 1 августа отменяется самоизоляция для лиц, следующих в Украину с временно оккупированных территорий

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол РФ в Минске: задержанные россияне ехали через Беларусь транзитом, предположительно являются сотрудниками охранного предприятия

Пополудни на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

Правоохранители инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать организатора

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

Минск просит Киев проверить причастность задержанных боевиков к совершению преступлений в Украине

Российские наемники с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА