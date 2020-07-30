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17:20 30.07.2020

СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

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СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тысяч некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни Covid-19.

"Такая "деятельность" чиновников могла привести к некорректным результатам диагностирования, грозило здоровью граждан. Также был нанесен ущерб бюджету более чем на 2 миллиона гривень. После разоблачения СБУ этой схемы для граждан, которых диагностировали некачественными тестами, было проведено повторное исследование", - сообщается на Телеграм-канале СБУ в четверг.

Теги: #сбу #тесты #минздрав
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Интерфакс-Украина
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