СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, причастных к приобретению 35 тысяч некачественных тест-систем для диагностики коронавирусной болезни Covid-19.

"Такая "деятельность" чиновников могла привести к некорректным результатам диагностирования, грозило здоровью граждан. Также был нанесен ущерб бюджету более чем на 2 миллиона гривень. После разоблачения СБУ этой схемы для граждан, которых диагностировали некачественными тестами, было проведено повторное исследование", - сообщается на Телеграм-канале СБУ в четверг.