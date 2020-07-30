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17:16 30.07.2020

Правоохранители инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать организатора

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Правоохранители инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать организатора

Украинские правоохранители в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство жителя Донецкой области, известного в преступном мире, за которое криминальный авторитет обещал заплатить $50 тыс., сообщает Департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тысяч. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым", - говорится в обнародованном сообщении.

Недопущение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

В среду, 29 июля, около 16.00 на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления.

"Только что правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия. Заказчика задержали. Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #правоохранители #спецоперация #убийство
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