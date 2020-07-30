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17:00 30.07.2020

Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

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Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для задержанного сотрудниками СБУ и арестованного Шевченковским районным судом подозреваемого в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" Андрея Кунавина.

"30 июля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 9 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 сентября 2020 включительно", - говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда.

В сообщении подчеркивается: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 9 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения".

В Апелляционном суде напоминают, что "гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины".

В сообщении суда не указано имя подозреваемого. Речь идет о задержанном ранее сотрудниками СБУ создателе разведуправления террористической организации "ДНР" Андрее Кунавине.

Теги: #арест #сепаратист #суд #пособник
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