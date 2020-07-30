Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол
Печерский районный суд Киева сократил на час время пребывания под ночным домашним арестом народному депутату Украины VIII созыва, активистке Революции Достоинства Татьяне Черновол, подозреваемой Государственным бюро расследований (ГБР) в умышленном убийстве человека во время поджога офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.
"Суд дал мне час свободы. Теперь у меня ночной арест не с 22 часов, а с 23",- написала в четверг Черновол на своей странице в Facebook о решении суда по мере пресечения для нее.
Как сообщалось, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол", – написал Аваков в Facebook.
В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.
14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право. Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников Революции достоинства.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.
Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Черновол.